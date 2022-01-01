Adresár Spoločností
11:FS
11:FS Platy

Platový rozsah 11:FS sa pohybuje od $79,395 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $99,494 pre Vodja izdelka na hornom konci.

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Znanstvenik podatkov
$98K
Vodja izdelka
$99.5K
Razvijalec programske opreme
$79.4K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 11:FS je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $99,494. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 11:FS je $98,000.

Ďalšie zdroje