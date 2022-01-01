10x Genomics Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah 10x Genomics sa pohybuje od $92,859 v celkovej kompenzácii ročne pre Upravitelj objektov na spodnom konci do $477,375 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 10x Genomics. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $332K

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Strojni inženir
Median $230K
Biomedicinski inženir
$120K

Znanstvenik podatkov
$347K
Upravitelj objektov
$92.9K
Informacijski tehnolog (IT)
$203K
Pravna služba
$375K
Operacije trženja
$285K
Optični inženir
$219K
Oblikovalec izdelkov
$159K
Vodja izdelka
$353K
Kadrovik
$214K
Vodja razvoja programske opreme
$477K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 10x Genomics je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $477,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 10x Genomics je $230,000.

Ďalšie zdroje