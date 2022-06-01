Imenik podjetij
10Pearls
10Pearls Plače

Plače 10Pearls se gibljejo od $15,393 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $45,328 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 10Pearls. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $18.4K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
$15.4K
Oblikovalec izdelkov
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri 10Pearls je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $45,328. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 10Pearls je $18,425.

