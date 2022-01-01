Adresár Spoločností
1010data
1010data Platy

Platový rozsah 1010data sa pohybuje od $105,023 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $263,160 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci.

$160K

Poslovni analitik
$105K
Znanstvenik podatkov
$114K
Razvijalec programske opreme
Median $125K

Vodja razvoja programske opreme
$263K
Arhitekt rešitev
$132K
Často kladené otázky

El rol con mayor salario reportado en 1010data es Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,160. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1010data es $125,000.

