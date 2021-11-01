Adresár Spoločností
Starry
Starry Platy

Platový rozsah Starry sa pohybuje od $104,475 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $182,408 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Starry. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $114K
Strojni inženir
$117K
Strojni inženir
$104K

Vodja izdelka
$155K
Vodja projekta
$124K
Vodja razvoja programske opreme
$182K
Tehnični vodja programa
$119K
