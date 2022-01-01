Adresár Spoločností
Staples Platy

Platový rozsah Staples sa pohybuje od $26,722 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $283,575 pre Finančni analitik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Staples. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $135K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
Median $98.5K
Prodaja
Median $26.7K

Vodja izdelka
Median $138K
Oblikovalec izdelkov
Median $66.4K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

Poslovni analitik
$119K
Analitik podatkov
$69.7K
Finančni analitik
$284K
Trženje
$49.8K
Vodja projekta
$96.5K
Analitik kibernetske varnosti
$40.2K
Vodja razvoja programske opreme
$175K
Arhitekt rešitev
$145K
Tehnični vodja programa
$101K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Staples je Finančni analitik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $283,575. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Staples je $99,500.

