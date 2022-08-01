Adresár Spoločností
Saks Fifth Avenue
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Saks Fifth Avenue Platy

Platový rozsah Saks Fifth Avenue sa pohybuje od $72,471 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $280,500 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Saks Fifth Avenue. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $200K
Računovodja
$95.5K
Analitik podatkov
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Znanstvenik podatkov
$156K
Grafični oblikovalec
$90.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$72.5K
Trženje
$114K
Operacije trženja
$151K
Vodja izdelka
$144K
Kadrovik
$91.8K
Vodja razvoja programske opreme
$281K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Saks Fifth Avenue je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $280,500. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Saks Fifth Avenue je $114,425.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Saks Fifth Avenue

Súvisiace spoločnosti

  • Google
  • PayPal
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje