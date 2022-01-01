SAIC Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah SAIC sa pohybuje od $40,768 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $651,379 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SAIC. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Omrežni inženir

Sistemski inženir

DevOps inženir

Informacijski tehnolog (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arhitekt rešitev
Median $220K

Arhitekt oblaka

Znanstvenik podatkov
Median $125K
Analitik kibernetske varnosti
Median $177K
Administrativni asistent
$131K
Letalski inženir
$84.6K
Poslovne operacije
$142K
Poslovni analitik
$75.3K
Analitik podatkov
$40.8K
Elektro inženir
$230K
Strojni inženir
$161K
Človeški viri
$147K
Svetovalec za upravljanje
$121K
Strojni inženir
$104K
Oblikovalec izdelkov
$651K
Vodja izdelka
$191K
Vodja programa
$166K
Vodja projekta
$169K
Prodaja
$124K
Prodajni inženir
$136K
Tehnični vodja programa
$177K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at SAIC is Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $651,379. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SAIC is $135,675.

Ďalšie zdroje