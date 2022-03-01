Adresár Spoločností
Recharge
Recharge Platy

Platový rozsah Recharge sa pohybuje od $48,179 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $103,565 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Recharge. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $86.4K
Znanstvenik podatkov
$48.2K
Trženje
$73.1K

Oblikovalec izdelkov
$76.2K
Vodja izdelka
$95.1K
Vodja razvoja programske opreme
$104K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Recharge je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $103,565. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Recharge je $81,331.

Ďalšie zdroje