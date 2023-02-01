Adresár Spoločností
Recharge Payments
Recharge Payments Platy

Platový rozsah Recharge Payments sa pohybuje od $79,644 v celkovej kompenzácii ročne pre Trženje na spodnom konci do $295,470 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Recharge Payments. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $195K
Trženje
$79.6K
Oblikovalec izdelkov
$128K

Vodja izdelka
$99.5K
Prodaja
$223K
Vodja razvoja programske opreme
$295K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Recharge Payments to Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $295,470. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Recharge Payments wynosi $161,722.

