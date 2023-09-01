Adresár Spoločností
Raisin
Raisin Platy

Platový rozsah Raisin sa pohybuje od $60,022 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik kibernetske varnosti na spodnom konci do $109,209 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Raisin. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $92.3K
Vodja izdelka
Median $77.1K
Analitik kibernetske varnosti
$60K

Vodja razvoja programske opreme
$109K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Raisin is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $109,209. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raisin is $84,664.

