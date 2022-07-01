Adresár Spoločností
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Platy

Platový rozsah Metropolis Technologies sa pohybuje od $74,625 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $295,000 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Metropolis Technologies. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $295K
Finančni analitik
$74.6K
Vodja izdelka
$199K

Vodja razvoja programske opreme
$86.4K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Metropolis Technologies je Razvijalec programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $295,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Metropolis Technologies je $142,525.

