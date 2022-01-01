Adresár Spoločností
Kroger
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Kroger Platy

Platový rozsah Kroger sa pohybuje od $33,446 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $211,050 pre Operacije trženja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kroger. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Podatkovni inženir

Vodja izdelka
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Oblikovalec izdelkov
Median $135K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informacijski tehnolog (IT)
Median $99.5K
Znanstvenik podatkov
Median $118K
Vodja projekta
Median $170K
Vodja razvoja programske opreme
Median $186K
Računovodja
$80.6K

Tehnični računovodja

Administrativni asistent
$50.7K
Vodja poslovnih operacij
$126K
Poslovni analitik
$33.4K
Služba za stranke
$78.6K
Uspeh strank
$75.4K
Analitik podatkov
$60.3K
Finančni analitik
$95.5K
Svetovalec za upravljanje
$191K
Trženje
$94.3K
Operacije trženja
$211K
Vodja programa
$169K
Kadrovik
$74.9K
Prodaja
$86.7K
Analitik kibernetske varnosti
$69.7K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$191K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Kroger je Operacije trženja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Kroger je $112,381.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Kroger

Súvisiace spoločnosti

  • Albertsons
  • BJ's Wholesale Club
  • General Mills
  • Nordstrom
  • Starbucks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje