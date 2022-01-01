Adresár Spoločností
Eightfold
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Eightfold Platy

Platový rozsah Eightfold sa pohybuje od $46,072 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $521,380 pre Človeški viri na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Eightfold. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Polno-stack programski inženir

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Vodja izdelka
Median $51.1K
Človeški viri
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Oblikovalec izdelkov
$173K
Vodja projekta
$204K
Kadrovik
$81.5K
Prodaja
$119K
Prodajni inženir
$173K
Vodja razvoja programske opreme
$390K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Eightfold podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Eightfold je Človeški viri at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $521,380. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Eightfold je $146,130.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Eightfold

Súvisiace spoločnosti

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje