Credit Karma Platy

Platový rozsah Credit Karma sa pohybuje od $99,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovne operacije na spodnom konci do $727,714 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Credit Karma. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Podatkovni inženir

Vodja izdelka
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Vodja razvoja programske opreme
Median $489K

Trženje
Median $273K
Znanstvenik podatkov
Median $280K
Oblikovalec izdelkov
Median $447K
Poslovni analitik
Median $200K
Tehnični vodja programa
Median $285K
Razvoj poslovanja
Median $224K
Poslovne operacije
$99.5K
Vodja znanosti podatkov
$334K
Vodja oblikovanja izdelkov
$561K
Vodja programa
$154K
Kadrovik
$117K
Prodaja
$408K
Analitik kibernetske varnosti
$219K
Arhitekt rešitev
$362K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Credit Karma podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Credit Karma je Vodja izdelka at the Director level s ročnou celkovou kompenzáciou $727,714. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Credit Karma je $321,045.

