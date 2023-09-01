Adresár Spoločností
Coda Payments
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Coda Payments Platy

Platový rozsah Coda Payments sa pohybuje od $32,973 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $59,974 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Coda Payments. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $60K
Znanstvenik podatkov
$33K
Vodja izdelka
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Il ruolo più pagato segnalato in Coda Payments è Razvijalec programske opreme con una compensazione totale annuale di $59,974. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Coda Payments è di $38,794.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Coda Payments

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • Roblox
  • Google
  • Intuit
  • Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje