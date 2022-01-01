Adresár Spoločností
Belden
Belden Platy

Platový rozsah Belden sa pohybuje od $35,474 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $236,175 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Računovodja
$148K
Finančni analitik
$35.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$79.6K

Razvijalec programske opreme
$137K
Arhitekt rešitev
$236K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Belden is Arhitekt rešitev at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

