Applied Intuition Platy

Platový rozsah Applied Intuition sa pohybuje od $100,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Raziskovalec uporabniške izkušnje na spodnom konci do $483,570 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Applied Intuition. Naposledy aktualizované: 8/7/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Polno-stack programski inženir

Kadrovik
Median $140K
Razvoj poslovanja
$218K

Človeški viri
$422K
Strojni inženir
$136K
Oblikovalec izdelkov
$484K
Analitik kibernetske varnosti
$143K
Vodja razvoja programske opreme
$201K
Tehnični vodja programa
$201K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$101K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Applied Intuition podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Applied Intuition podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Applied Intuition is Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $483,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Applied Intuition is $200,940.

Ďalšie zdroje