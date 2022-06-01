Adresár Spoločností
Adverity
Adverity Platy

Platový rozsah Adverity sa pohybuje od $58,556 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $99,500 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Adverity. Naposledy aktualizované: 8/8/2025

$160K

Služba za stranke
$65.9K
Trženje
$76K
Oblikovalec izdelkov
$58.6K

Razvijalec programske opreme
$88.9K
Vodja razvoja programske opreme
$99.5K
The highest paying role reported at Adverity is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Adverity is $76,033.

