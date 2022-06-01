Adresár spoločností
Zymergen
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Zymergen Platy

Platy Zymergen sa pohybujú od $154,225 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $225,400 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zymergen. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
$225K
Produktový manažér
$154K
Softvérový inžinier
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Zymergen is Dátový vedec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zymergen is $190,045.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Zymergen

Súvisiace spoločnosti

  • Verily
  • Guardant Health
  • Twist Bioscience
  • Microsoft
  • Oracle
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje