Zwift
Zwift Platy

Platy Zwift sa pohybujú od $75,154 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $264,500 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zwift. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Produktový manažér
Median $265K
Softvérový inžinier
Median $138K
Dátový vedec
Median $215K

Ľudské zdroje
$186K
Marketing
$75.2K
Manažér programov
$156K
Manažér softvérového inžinierstva
$188K
Manažér technických programov
$150K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zwift predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $264,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zwift je $170,850.

