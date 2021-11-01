Adresár spoločností
Zoomcar
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Zoomcar Platy

Platy Zoomcar sa pohybujú od $15,888 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $117,734 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zoomcar. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Produktový manažér
Median $118K
Softvérový inžinier
Median $30.5K
Obchodný analytik
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový vedec
$105K
Grafický dizajnér
$23.9K
Manažér programov
$17.1K
Projektový manažér
$23.9K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zoomcar ialah Produktový manažér dengan jumlah pampasan tahunan $117,734. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zoomcar ialah $23,926.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Zoomcar

Súvisiace spoločnosti

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje