  • Platy
  • Technický programový manažér

  • Všetky platy Technický programový manažér

  • Greater Bengaluru

Zoom Technický programový manažér Platy v Greater Bengaluru

Technický programový manažér odmeňovanie in Greater Bengaluru v Zoom dosahuje ₹5.57M za year pre ZP4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Zoom. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zoom podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Zoom in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,572,912. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zoom pre pozíciu Technický programový manažér in Greater Bengaluru je ₹5,567,888.

