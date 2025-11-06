Adresár spoločností
Zoom Softvérový inžinier Platy v Northern Virginia Washington DC

Softvérový inžinier odmeňovanie in Northern Virginia Washington DC v Zoom dosahuje $210K za year pre ZP3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Northern Virginia Washington DC dosahuje $223K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Zoom. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ZP1
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$210K
$121K
$89.3K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zoom podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Zoom in Northern Virginia Washington DC predstavuje ročnú celkovú odmenu $353,646. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zoom pre pozíciu Softvérový inžinier in Northern Virginia Washington DC je $204,000.

