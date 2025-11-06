Adresár spoločností
Zoom
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • India

Zoom Softvérový inžinier Platy v India

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Zoom sa pohybuje od ₹3.59M za year pre ZP1 do ₹5.8M za year pre ZP3. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹5.44M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Zoom. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
ZP1
(Začiatočnícka úroveň)
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.34M
₹2.82M
₹1.25M
₹269K
ZP3
₹5.8M
₹3.81M
₹1.7M
₹286K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zoom podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Zoom in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,698,673. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zoom pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹5,711,195.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Zoom

Súvisiace spoločnosti

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje