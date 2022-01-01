Adresár spoločností
Zoom Platy

Platy Zoom sa pohybujú od $30,602 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $487,550 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zoom. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Výskumný vedec

Produktový manažér
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produktový dizajnér
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX dizajnér

Nábor zamestnancov
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Manažér produktového marketingu

Manažér softvérového inžinierstva
Median $310K
Predaj
Median $200K
Obchodný analytik
Median $137K
Dátový analytik
Median $210K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $212K
Finančný analytik
Median $155K
Projektový manažér
Median $145K
Ľudské zdroje
Median $188K
Predajný inžinier
Median $239K
Účtovník
$192K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$42.2K
Manažér obchodných operácií
$259K
Obchodný rozvoj
$488K
Korporátny rozvoj
$189K
Zákaznícky servis
$73.7K
Operácie zákazníckeho servisu
$83.1K
Manažér dátovej vedy
$114K
Dátový vedec
$30.6K
Grafický dizajnér
$259K
Informačný technológ (IT)
$131K
Právne
$296K
Marketingové operácie
$456K
Manažér programov
$147K
Podpora predaja
$143K
Architekt riešení
$223K

Architekt cloudovej bezpečnosti

Technický manažér účtu
$180K
Manažér technických programov
$64K
Technický pisateľ
$132K
Dôvera a bezpečnosť
$94.6K
UX výskumník
$211K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zoom podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

El puesto con mayor remuneración reportado en Zoom es Obchodný rozvoj at the Common Range Average level con una compensación total anual de $487,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zoom es $200,000.

Ďalšie zdroje