Zocdoc Platy

Platy Zocdoc sa pohybujú od $70,350 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $225,750 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zocdoc. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack softvérový inžinier

Marketing
Median $200K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $226K

Dátový vedec
Median $168K
Úspech zákazníka
$70.4K
Produktový dizajnér
$201K
Produktový manažér
$173K
Projektový manažér
$136K
Nábor zamestnancov
$142K
Predaj
$109K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Zocdoc podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zocdoc predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $225,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zocdoc je $168,000.

