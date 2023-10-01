Adresár spoločností
Zivver
Zivver Platy

Platy Zivver sa pohybujú od $38,591 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $158,620 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zivver. Posledná aktualizácia: 11/15/2025

Softvérový inžinier
Median $81.1K
Zákaznícky servis
$38.6K
Produktový manažér
$159K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zivver predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $158,620. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zivver je $81,107.

