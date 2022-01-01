Adresár spoločností
ZipRecruiter
ZipRecruiter Platy

Platy ZipRecruiter sa pohybujú od $79,600 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $422,417 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ZipRecruiter. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $170K
Produktový manažér
Median $258K

Produktový dizajnér
Median $142K

UX dizajnér

Manažér softvérového inžinierstva
Median $294K
Účtovník
$91.3K
Business analytik
$266K
Manažér dátovej vedy
$293K
Ľudské zdroje
$79.6K
Marketing
$259K
Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ZipRecruiter podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ZipRecruiter predstavuje Softvérový inžinier at the Staff Software Engineer level s ročnou celkovou odmenou $422,417. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ZipRecruiter je $243,072.

Odporúčané pozície

