Zippi Platy

Platy Zippi sa pohybujú od $24,879 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $29,640 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zippi. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Obchodný analytik
$26.3K
Ľudské zdroje
$24.9K
Softvérový inžinier
$29.6K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zippi predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $29,640. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zippi je $26,288.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Zippi

