Adresár spoločností
Zip Co
Zip Co Platy

Platy Zip Co sa pohybujú od $23,460 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $247,755 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zip Co. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
Median $90.3K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $79.1K
Business analytik
$150K

Dátový analytik
$43.2K
Dátový vedec
$248K
Finančný analytik
$23.5K
Produktový dizajnér
$164K
Recruiter
$194K
Manažér softvérového inžinierstva
$133K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zip Co predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $247,755. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zip Co je $132,760.

