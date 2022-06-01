Adresár spoločností
Zions Bancorporation
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Zions Bancorporation Platy

Platy Zions Bancorporation sa pohybujú od $35,323 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $236,175 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zions Bancorporation. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $100K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $118K
IT špecialista
Median $108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Business analytik
Median $80K
Obchodné operácie
$68.3K
Manažér obchodných operácií
$80.4K
Zákaznícky servis
$35.3K
Investičný bankár
$70.4K
Produktový manažér
$236K
Programový manažér
$156K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zions Bancorporation predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $236,175. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zions Bancorporation je $90,200.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Zions Bancorporation

Súvisiace spoločnosti

  • KeyBank
  • Regions Bank
  • Frost Bank
  • PNC
  • Merrill Lynch
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje