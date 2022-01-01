Adresár spoločností
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Platy

Platy Zimmer Biomet sa pohybujú od $50,736 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický programový manažér na spodnej hranici až po $197,985 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zimmer Biomet. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Mechanický inžinier
Median $100K

Kvalitový inžinier

Predaj
Median $85K
Biomedicínsky inžinier
$124K

Business analytik
Median $105K
Dátový vedec
$78.4K
Produktový dizajnér
$66.1K
Manažér produktového dizajnu
$177K
Softvérový inžinier
$198K
Manažér softvérového inžinierstva
$102K
Technický programový manažér
$50.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zimmer Biomet predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $197,985. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zimmer Biomet je $101,000.

