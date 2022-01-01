Adresár spoločností
Zillow
Zillow Platy

Platy Zillow sa pohybujú od $69,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $493,852 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zillow. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový vedec
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produktový manažér
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Manažér softvérového inžinierstva
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produktový dizajnér
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX dizajnér

Technický programový manažér
P4 $268K
P5 $261K
Business analytik
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analytik obchodnej inteligencie

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Programový manažér
Median $145K
Predaj
P3 $133K
P4 $165K
Finančný analytik
Median $120K
Manažér obchodných operácií
Median $160K
IT špecialista
Median $147K
Recruiter
Median $160K
UX výskumník
Median $155K
Dátový analytik
Median $118K
Manažér dátovej vedy
Median $320K
Právny
Median $160K
Účtovník
Median $69K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$103K
Obchodné operácie
$113K
Obchodný rozvoj
$132K
Zákaznícky servis
$83.3K
Ľudské zdroje
$210K
Marketingové operácie
$192K
Projektový manažér
$140K
Príjmové operácie
$121K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$307K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zillow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zillow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Zillow podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zillow predstavuje Softvérový inžinier at the P6 level s ročnou celkovou odmenou $493,852. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zillow je $174,938.

Ďalšie zdroje