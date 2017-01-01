Adresár spoločností
Zicom
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Zicom is a prominent supplier of electronic security systems with over 25 years of experience, specializing in innovative CCTV and surveillance products tailored for both home and business security.

    http://www.zicom.com
    Webstránka
    1994
    Rok založenia
    600
    Počet zamestnancov
    $100M-$250M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje