ZestMoney
ZestMoney Platy

Platy ZestMoney sa pohybujú od $25,280 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $114,270 pre Rizikový kapitalista na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ZestMoney. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Softvérový inžinier
Median $25.3K
Produktový manažér
$44.8K
Rizikový kapitalista
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ZestMoney predstavuje Rizikový kapitalista at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $114,270. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ZestMoney je $44,770.

