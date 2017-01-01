Adresár spoločností
Zeno Health
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    2017
    Rok založenia
    5
    Počet zamestnancov
    $0-$1M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Ďalšie zdroje