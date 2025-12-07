Adresár spoločností
YouSet
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

YouSet Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Canada v YouSet sa pohybuje od CA$91K do CA$129K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky YouSet. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$74.9K - $85.2K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$66.1K$74.9K$85.2K$94K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Softvérový inžinier príspevkovs v spoločnosti YouSet na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v YouSet?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v YouSet in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$129,309. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v YouSet pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$90,955.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre YouSet

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • Amazon
  • PayPal
  • Intuit
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/youset/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.