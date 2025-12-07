Adresár spoločností
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v YourMechanic sa pohybuje od $96.8K do $140K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky YourMechanic. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$110K - $127K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$96.8K$110K$127K$140K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v YourMechanic?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v YourMechanic in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $140,420. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v YourMechanic pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $96,760.

