Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Yext sa pohybuje od $148K za year pre T2 do $263K za year pre T5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $152K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yext. Posledná aktualizácia: 12/3/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yext podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
