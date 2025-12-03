Adresár spoločností
Yext
Yext Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Yext sa pohybuje od $148K za year pre T2 do $263K za year pre T5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $152K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yext. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T2
(Začiatočnícka úroveň)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Yext podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Yext in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $263,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yext pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $150,000.

