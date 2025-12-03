Adresár spoločností
Yext
Yext Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in United States v Yext sa pohybuje od $104K do $149K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yext. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$119K - $140K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$104K$119K$140K$149K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Yext podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Yext in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $148,590. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yext pre pozíciu Recruiter in United States je $104,140.

