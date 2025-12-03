Produktový manažér odmeňovanie in United States v Yext sa pohybuje od $162K za year pre T2 do $195K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $150K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yext. Posledná aktualizácia: 12/3/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yext podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
