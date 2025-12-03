Adresár spoločností
Yembo
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

Yembo Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v Yembo sa pohybuje od $77K do $112K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yembo. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$88.4K - $101K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$77K$88.4K$101K$112K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Produktový dizajnér príspevkovs v spoločnosti Yembo na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Yembo?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Yembo in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $112,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yembo pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $76,950.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Yembo

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Facebook
  • Tesla
  • Pinterest
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yembo/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.