Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in India v Yellow.ai dosahuje ₹5.29M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yellow.ai. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Mediánový balík
company icon
Yellow.ai
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
$60.1K
Úroveň
-
Základný plat
$51.8K
Stock (/yr)
$8.3K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Yellow.ai?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Yellow.ai in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,064,901. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yellow.ai pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹4,553,698.

Ďalšie zdroje

