Yellow.ai
Yellow.ai Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in India v Yellow.ai sa pohybuje od ₹611K do ₹871K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yellow.ai. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$8K - $9.3K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$6.9K$8K$9.3K$9.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yellow.ai?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Yellow.ai in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹871,470. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yellow.ai pre pozíciu Ľudské zdroje in India je ₹610,774.

Ďalšie zdroje

