Yellow.ai Business analytik Platy

Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in India v Yellow.ai sa pohybuje od ₹449K do ₹612K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yellow.ai. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$5.5K - $6.6K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$5.1K$5.5K$6.6K$7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yellow.ai?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Yellow.ai in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹612,475. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yellow.ai pre pozíciu Business analytik in India je ₹448,797.

