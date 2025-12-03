Adresár spoločností
Yellow Card App
Yellow Card App Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in South Africa v Yellow Card App sa pohybuje od ZAR 465K do ZAR 662K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yellow Card App. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$30.2K - $34.4K
South Africa
Bežný rozsah
Možný rozsah
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yellow Card App?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Yellow Card App in South Africa predstavuje ročnú celkovú odmenu ZAR 661,626. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yellow Card App pre pozíciu Softvérový inžinier in South Africa je ZAR 465,381.

