Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in Egypt v Yassir sa pohybuje od EGP 43.4K do EGP 63K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yassir. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$1K - $1.2K
Egypt
Bežný rozsah
Možný rozsah
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yassir?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Yassir in Egypt predstavuje ročnú celkovú odmenu EGP 62,953. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yassir pre pozíciu Business analytik in Egypt je EGP 43,379.

Ďalšie zdroje

