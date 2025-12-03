Adresár spoločností
Yardi
Yardi Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in Romania v Yardi sa pohybuje od RON 224K do RON 306K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yardi. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$55K - $65.3K
Romania
Bežný rozsah
Možný rozsah
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yardi?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Yardi in Romania predstavuje ročnú celkovú odmenu RON 306,360. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yardi pre pozíciu Produktový dizajnér in Romania je RON 223,776.

