Yara International
Yara International Technický programový manažér Platy

Priemerné Technický programový manažér celkové odmeňovanie in Spain v Yara International sa pohybuje od €49.4K do €70.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yara International. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$64.6K - $76.6K
Spain
Bežný rozsah
Možný rozsah
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yara International?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Yara International in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €70,197. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yara International pre pozíciu Technický programový manažér in Spain je €49,443.

Ďalšie zdroje

